CorSera elogia Raspadori: "Il ragazzo che ricorda Pablito Rossi nel momento più delicato"

Il 'Corriere della Sera' nell'analisi di Italia-Nord Macedonia 5-2 di Alessandro Bocci elogia la prova e le qualità di Giacomo Raspadori, autore del 4-2 che ha chiuso il match: "Aveva già segnato un gol sullo 0-0 cancellato da un fuorigioco, si riscatta nel momento più delicato della partita. Il ragazzo che assomiglia a Pablito Rossi segna nello stadio in cui 50 anni fa Gigi Riva, il principe dei nostri attaccanti, aveva realizzato l'ultimo in Nazionale".

Tra due giorni l'Italia sarà di nuovo in campo a Leverkusen, per la decisiva sfida contro l'Ucraina. In quell'occasione basterà un punto per staccare il pass per Euro 2024: "In Germania ci sarà da soffrire, lottare, provare a vincere per evitare di perdere. Basterà un pari, è vero, ma servirà l'Italia migliore, tosta e combattiva".