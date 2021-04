Corsera - Gattuso per il sorpasso alla Juve cambia la difesa

Il Corriera della Sera dedica spazio a Juventus-Napoli. "Per il sorpasso si cambia la difesa" scrive il quotidiano. Rino Gattuso non si fida, nemmeno stavolta, dell'amico e rivale Andrea Pirlo. In Supercoppa ha vinto il bianconero, in campionato l'azzurro. Oggi la 'bella' per lo spareggio Champions con gli azzurri che arrivano da 4 successi consecutivi, la Juve ha collezionato 1 punto contro Benevento e Torino nelle ultime due.

Rino può giocare anche sul pareggio perché la vittoria in casa darebbe al Napoli il vantaggio negli scontri diretti. Rino è pronto a rivoluzionare la difesa con il rientro di Koulibaly pronto a far coppia con Rrahmani e non con Maksimovic o Manolas.