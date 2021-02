CorSera - Il Napoli come molti club: ha dimagrito la rosa e abbassato il monte ingaggi

Qualche cessione e nessun acquisto per il Napoli a gennaio. Come molte società. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Molti club hanno approfittato della finestra invernale per dimagrire le rose, abbassare il monte ingaggi, risolvere qualche problema. L’Atalanta ha ceduto Papu Gomez, capitano ribelle, al Siviglia per 7,5 milioni. L’Inter ha prestato per la seconda volta Nainggolan al Cagliari, il Napoli ha ceduto Llorente (Udinese) e Milik (Marsiglia)".