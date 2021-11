Corsera - Italia tradita dai leader: risposte deludenti da Insigne e Chiesa

Saranno mesi lunghi e carichi di tensioni quelli che dovrà attendere Mancini per disputare i playoff per andare a Qatar 2022. Il lungo inverno azzurro sarà buio e popolato da fantasmi impossibili da scacciare e neppure la serenità apparente di Mancini è sufficiente a tranquillizzare il popolo della Nazionale. I leader hanno tradito con Jorginho simbolo della discesa verticale, Donnarumma incerto, Chiesa e Insigne che hanno offerto risposte deludenti e infine Barella, che ha avuto diversi passaggi a vuoto.

Il ct ha provato a spargere serenità subito dopo lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord dagli spogliatoi con un discorso che intendeva non far dimenticare chi siamo e cosa abbiamo fatto. L'Italia è mancata sul piano della personalità e sull'unità del gruppo e ora deve lavorare per rimediare a tutto ciò perché 12 anni senza Mondiale sarebbero una catastrofe. A riportarlo è il Corriere della Sera.