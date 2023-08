CorSera - L'obiettivo del Napoli nella prossima Champions League

Oggi andranno in scena i sorteggi dei gironi di Champions League. Quattro squadre italiane coinvolte.

Oggi andranno in scena i sorteggi dei gironi di Champions League. Quattro squadre italiane coinvolte, che devono confermare quanto di buono hanno fatto vedere in campo europeo lo scorso anno. Ne ha parlato oggi il Corriere della Sera, con un pezzo a firma di Alessandro Bocci: "L’anno scorso, sorprendendosi anche un po’, il nostro calcio in crisi, senza soldi e senza stadi, ha piazzato tre squadre nelle tre finali e anche se le ha perse tutte, peraltro sempre meritando di vincere, non sono sfuggiti i segnali di una rinascita che adesso, ecco la ragione dell’ansia, va confermata.

L’Inter grazie alla finale con il City ha acquisito una consapevolezza che è diventata in fretta maturità, il Milan ha messo insieme una squadra che può fronteggiare l’Europa, il Napoli scintillante di Spalletti vuole confermarsi e migliorare con Garcia. La Lazio completa il quartetto di fantastiche speranze, mentre Roma e Atalanta aspettano l’Europa League. E siamo alla Fiorentina, la settima sorella europea, incostante e umorale, meravigliosa al debutto con il Genoa e sciagurata in casa del Rapid e tutte e due le cose contro il Lecce".