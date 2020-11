CorSera - Maradona, condizioni peggiorate da venerdì: depresso e in preda a dolori di stomaco

L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera pone l'attenzione su Diego Maradona e le condizioni del campione argentino che destavano preoccupazione già da qualche giorno: "Che Diego non stesse bene lo si sapeva da venerdì scorso quando, alla vigilia del primo match di campionato, il Gimnasia La Plata aveva organizzato una sorta di festicciola a centrocampo per i 60 anni del suo allenatore. Sorretto da una guardia del corpo, Diego era entrato sul prato a passi lentissimi e malfermi dando l’impressione di essere assente. In mattinata la figlia Giannina e il suo avvocato, Matias Morla, l’avevano trovato depresso e in preda di forti dolori allo stomaco".