CorSera - Mazzarri la vince rischiando, ma per il 4° posto serve di più

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it In casa Napoli si può essere soddisfatti per il risultato, sicuramente, ma la prestazione non è stata indimenticabile. Sicuramente quella del secondo tempo, prima dei gol, in cui gli azzurri hanno lasciato troppo campo all'Hellas Verona. Può bastare per il quarto posto? No, secondo il Corriere della Sera: "Mazzarri l’ha ribaltata con i cambi, riempiendo l’area di attaccanti: ha osato, ha rischiato e l’ha spuntata. Ma gli tocca ancora lavorare (e patire), la vittoria ha regalato soltanto una carica d’ossigeno, per il quarto posto che vale la Champions — obiettivo stagionale — serve di più di una gara ancora una volta sofferta e recuperata nell’ultimo quarto d’ora".