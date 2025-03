CorSera - Meno qualità e pochi ricambi, ma il Napoli gioca col veleno addosso

C'è una grossa differenza, almeno in questa partita, tra Napoli e Inter: una gioca col veleno addosso, l'altra no. Anche se ha meno qualità. Lo scrive il Corriere della Sera: "Il Napoli gode, un pari che assomiglia a una vittoria da far fruttare nell’immediato contro Fiorentina e Venezia. Una ripartenza. Nel segno di Lobotka, dominatore del centrocampo e di Billing, l’ultimo acquisto di un mercato insufficiente e autore del pari.

Gli azzurri attaccano con foga, ma senza qualità e sentono il peso della mancata sostituzione di Kvara. Giocano però con il veleno addosso. Conte è il valore aggiunto di una squadra senza grandi ricambi ma con uomini pronti a tutto. Il Napoli a forza di attaccare trova il varco giusto. Billing è l’uomo del destino. E nel recupero un altro panchinaro, Ngonge, ha la palla del sorpasso. Resta tutto come prima".