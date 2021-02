Corsera - Napoli ed altri 6 club scrivono a Dal Pino: "Votiamo diritti tv senza indugio"

Gravato da problemi di liquidità, il mondo del pallone arriva spaccato al giorno dell’ennesima assemblea convocata per l’assegnazione dei diritti televisivi. Si parla della questione dei diritti tv sull'edizione odierna del Corriere della Sera: "Sette club, capeggiati da Juve, Inter, Lazio e Napoli a cui si accodano Fiorentina, Atalanta e Verona hanno inviato una lettera al presidente Dal Pino per chiedere «senza indugio» la votazione per l’attribuzione immediata.

La mossa è dettata dalla necessità di ottenere subito l’anticipo del 10% dei proventi per pagare gli stipendi: com’è noto l’offerta di Dazn da 840 milioni è in pole rispetto alla proposta di 750 di Sky, che in serata, però, ha clamorosamente rilanciato. Non solo: i sette club considerano l’ipotesi di cedere il 10% della media company ai fondi come 'un’opportunità di sviluppo allo stato non più praticabile'.