Corsera - Napoli inutilmente in apnea nel finale: scomodati i fantasmi del recente passato

Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sul ritorno alla vittoria degli azzurri

"Rincorrere fa venire il fiatone al Napoli, che resta attaccato all'Inter ma rischia di perdersi sul più bello". Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sul ritorno alla vittoria degli azzurri, che dopo aver dominato per un'ora la gara con la viola, rischiano qualcosina nella parte finale della gara del Maradona.

"I minuti finali con la Fiorentina probabilmente hanno scomodato i fantasmi del recente passato: i gol presi nel recupero, i punti persi e la vetta della classifica consegnata. Squadra inutilmente in apnea mentre Conte in panchina supera gli attacchi d'ansia. Ha vinto il Napoli, e con merito — non succedeva da 5 partite — ma le passeggiate di salute sono su altri campi".