Corsera - Osimhen-ADL, rapporti tesi per il rinnovo: com'è andata in estate

Il Corriere della Sera, nelle sue pagine odierne, ricostruisce la situazione che si è venuta a creare tra Victor Osimhen e il Napoli. Il nigeriano è deciso a non passar sopra alla pubblicazione del video su TikTok sui canali social della società, contro l’Udinese va in campo e dà il massimo ma chiede le scuse ufficiali del club. Ora i rapporti tra il centravanti e il presidente De Laurentiis sono tesi, col rinnovo del contratto (scadenza 2025) che non è arrivato nonostante una trattativa lunghissima iniziata in ritiro a luglio e mai conclusa, nonostante vi fosse stata una stretta di mano di accordo.

In estate c’erano offerte dall’Arabia e dalla Premier, ma il patron dei campani non ha mai ricevuto la cifra giusta e non se la sentiva di perdere anche Osimhen, dopo gli addi di Kim, Giuntoli e Spalletti. Allora, la convivenza forzata: l’ex Lille pensa soltanto al campo, ai gol che fa e a quelli che sbaglia. Pensa di aver dato, pensa di andar via appena possibile - chiosa il quotidiano in merito.