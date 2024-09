Corsera sulle grane di casa Milan: "Furlani respinge gli attacchi su Leao e Theo"

. L'a.d. milanista ha difeso il tecnico e ha parlato anche del comportamento dei due giocatori durante il cooling break dell'Olimpico

"Furlani: 'Sorpresi dalle chiacchiere su Theo e Leao. Fiducia in Fonseca'" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva odierna riprendendo le parole del dirigente rossonero ieri in conferenza stampa. L'a.d. milanista ha difeso il tecnico e ha parlato anche del comportamento dei due giocatori durante il cooling break dell'Olimpico definendolo un "non evento".

"È ovvio che avremmo preferito fare 9 punti, ma non è questo il momento per parlare di partite importanti o sfide decisive. Non siamo in preda al panico" le parole di Furlani.