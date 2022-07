Corsera: "Voto 4 al mercato del Napoli! E' la squadra che si è indebolita di più"

Sul Corriere della Sera voti al mercato delle italiane, bilancio al momento parziale. Bocciatura totale per il Napoli, voto 4 così motivato

Sul Corriere della Sera voti al mercato delle italiane, bilancio al momento parziale. Bocciatura totale per il Napoli, voto 4 così motivato: "Per ora è la squadra più indebolita della serie A (Koulibaly, Insigne, Mertens) e con una percentuale di scontenti in squadra da Cinque Stelle. L’umore di Spalletti è già ai limiti di guardia, servono arrivi immediati (Kim) e strategie alternative di Giuntoli. Solbakken può essere una bella sorpresa".