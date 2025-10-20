I due motivi che spiegano le difficoltà del Napoli

"La squadra fa fatica, sia perché propone un calcio diverso dalla scorsa stagione ma anche per l'infermeria piena, ed è fin troppo evidente che il rodaggio dei nuovi arrivati non è ancora completato". Così il Corriere della Sera in edicola analizza le difficoltà della squadra di Conte in questa fase della stagione

"Il Napoli sconfitto a Torino ha mostrato le stesse incertezze che si erano intraviste, più o meno diffusamente, in altre partite. La squadra di Conte non ha ancora trovato il miglior abito tattico, fra emergenze ed errori. Costruisce e attacca stabilmente nella metà campo avversaria, ma segna poco e subisce il contropiede. Problema mascherato in molti casi dalla prodezza del singolo e dalle intuizioni di Conte. La pecca col Torino è stata l'inefficienza dell'attacco, il possesso palla diventa bello e basta se non dà risultati. Champions, Inter e necessità di non perdere terreno: va trovata una soluzione".