Fatto Quotidiano - I 19,5 mln indichiarabili: accordi fra Juve e CR7 sanciti da tre "carte"

Il Fatto Quotidiano racconta di aver avuto accesso alla oramai famosa "carta Cristiano Ronaldo" e nella sua edizione odierna ne analizza i contenuti, spiegando come in realtà le "carte" in questione siano tre. La prima carta inizia così: "Egregio Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo..." ed il suo contenuto parte dal fatto che CR7 si sia ridotto lo stipendio, nel maggio 2021, di 19,5 milioni di euro lordi.

Al suo interno viene spiegato come al giocatore sarebbero stati consegnati in seguito altri due documenti, precisando che il loro contenuto sarà "ritrascritto" sui moduli della Federcalcio indicando una data, ovvero luglio. In sostanza, con la prima carta, Ronaldo viene informato che riceverà altre due carte e che a luglio sarà tutto depositato in FIGC. La data di luglio è significativa, visto che farlo a maggio nel momento della stipula avrebbe comportato l'obbligo di segnalare tutto a bilancio. Così invece slitta al successivo.