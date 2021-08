Gazzetta ammette: "Juventus, dopo l'arrivo di CR7 debiti in aumento"

Con Ronaldo la Juve non ha comunque vinto la Champions e si è indebitata: è questa la sintesi emersa da un focus de La Gazzetta dello Sport dopo il triennio in bianconero del portoghese. Testualmente si legge: "160 milioni di tifosi in più e ricchi sponsor, ma debiti in aumento". Nei numeri, l'indebitamento finanziario negli anni è stato di 310, 464 e poi 385 milioni. Col Covid, poi, i costi sono stati insostenibili. In sintesi, per la Juve quello di CR7 non è stato un grosso affare.