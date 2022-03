Gazzetta - Anguissa e Lozano, recupero importanti al di là del Milan

Arrivano buone nuove dal centro sportivo di Castel Volturno con Spalletti pronto a due recuperi importanti.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arrivano buone nuove dal centro sportivo di Castel Volturno con Spalletti pronto a due recuperi importanti. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ieri hanno lavorato a pieno ritmo Frank Anguissa e Hirving Lozano: con altre due sedute prima della partita si può ritenere entrambi i giocatori recuperati almeno per andare in panchina. Si tratta di elementi tecnicamente e tatticamente importanti che, al di là della sfida in vetta di domenica, potranno risultare importanti per il Napoli nello sprint finale per lo scudetto.

Basta dire che intorno ad Anguissa - con Koulibaly e Osimhen - Spalletti costruì l’asse che portò il Napoli in vetta in avvio di campionato con ben otto vittorie consecutive. Il messicano in gennaio aveva segnato una doppietta importante a Bologna prima di farsi male alla spalla con la nazionale".