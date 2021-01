Gazzetta avverte Pirlo: "Lozano alla Hakimi, il Napoli riparte come l'Inter!"

Non mancano le critiche ad Andrea Pirlo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea che "voleva destrutturare la Juve, ma ha esagerato. Come i bambini che smontano i giocattoli e non sanno rimontarli", con riferimento alle idee di Sarri. Dopo tante rotazioni, Pirlo è ancora alla ricerca della chimica giusta in mezzo al campo, dove l’Inter ha dominato: "Stasera recupera le geometrie e il palleggio di Arthur, ma dovrà stare attento che Lozano a destra non faccia l’Hakimi. Se la Juve sarà ancora lenta e maldestra nelle transizioni difensive, il Napoli, che non riparte peggio dell’Inter, potrebbe farle male", scrive Garlando nella presentazione della partita.