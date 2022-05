Gazzetta - Bernardeschi alla Juve guadagnava 4 mln, ADL ne offerti 3 a Koulibaly per il rinnovo

"Ma se il Napoli decidesse di affondare il colpo e Bernardeschi vedesse l’azzurro del Golfo come luogo ideale di rilancio, i margini per un accordo si troverebbero."

Ampio spazio sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport alla possibilità di vedere in maglia Napoli Federico Bernardeschi, con un grande problema: l'ingaggio: "Se si entrerà nel vivo di una trattativa, ecco che quello potrà costituire uno scoglio non indifferente. Alla Juventus Bernardeschi aveva un ingaggio da 4 milioni di euro netti. Una cifra che il Napoli non offrirebbe.

Del resto se pensate che persino a un pilastro come Kalidou Koulibaly, probabilmente prossimo capitano azzurro (come chiede e ripete a gran voce Luciano Spalletti) è stato offerto un rinnovo che balla fra i 3 e i 3,5 milioni netti (quando il senegalese ne percepisce attualmente il doppio: 6). La stessa offerta fatta a Lorenzo Insigne, che poi ha preferito accettare la mega offerta del Toronto. Ma se il Napoli decidesse di affondare il colpo e Bernardeschi vedesse l’azzurro del Golfo come luogo ideale di rilancio, i margini per un accordo si troverebbero.