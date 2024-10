Gazzetta celebra McTominay: "Merce rara, in A sposta gli equilibri con la sua cultura del lavoro"

Il primato del Napoli ha tante facce e diversi momenti di svolta. Tra i più importanti, però, c’è sicuramente l’acquisto di Scott McTominay, il nuovo guerriero del centrocampo azzurro. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il suo impatto sul mondo azzurro è stato clamoroso e non soltanto a livello tecnico. McTominay ha portato cultura del lavoro, leadership e intensità da Premier.

Merce rara, che in Serie A sposta gli equilibri. Muscoli e centimetri al servizio della squadra, con una fisicità fuori dal comune. McTominay domina le classifiche di A a livello di performance individuale: è primo per distanza media percorsa in campo – che racchiude tutto, corsa e camminata – in media a partita, con 11,911 km, ed è pure primo per distanza corsa in ogni match, con i suoi 8,071 km a gara.