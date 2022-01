Gazzetta celebra Petagna e Lobotka: "Il Bulldozer e la Lavatrice"

Il Bulldozer e la Lavatrice. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea le prestazioni di Andrea Petagna e Stanislav Lobotka contro la Sampdoria: "Oscar agli attori non protagonisti Andrea Petagna e Stanley Lobotka, due che a inizio stagione erano indicati al massimo come comprimari. Il centravanti bulldozer, ironia della sorte, ha giocato la miglior partita contro la squadra che in agosto era sul punto di ingaggiarlo. Il gol di Petagna è davvero bello per velocità di esecuzione e precisione, in mezza rovesciata, ma quello che è piaciuto di più - immaginiamo anche a Spalletti - è il movimento perpetuo del centravanti abile a creare spazi per le penetrazioni di Mertens e Politano, ma anche a far salire la squadra nei rari momenti di difficoltà.

E poi c’è Lobo, la lavatrice. Lui prende il pallone e lo smista al compagno più smarcato, semplificando le situazioni più complicate. Forse esagera Spalletti a paragonarlo a Jorginho, ma sicuramente lo slovacco sta diventando un riferimento importante per la squadra.