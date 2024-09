Gazzetta - Che svolta: da Cagliari un altro Napoli e Conte sceglie nell'abbondanza

A Verona era una squadra, ma ora, e non è mica sfilata via un’era geologica, ne sta diventando già un’altra. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport analizzando le possibilità novità verso la sfida con il Cagliari. Dall’emergenza assoluta alla nuova era "ricca di Lukaku (che già si è presentato e si è preso la scena) ma anche di Neves (l’uomo degli assist, persino decisivi), e infine di McTominay, di Gilmour e di Folorunsho, inserito all’ultimo colpo di tosse nella lista e quindi arruolabile. Il Napoli di Conte ha altri tratti somatici, si apre ai duelli, disegna scenari inaspettati".

Alle spalle di Lukaku non solo Politano della vecchia guardia, ma adesso anche Neres. Anguissa e Lobotka sono stati gli unici centrocampisti a disposizione, ma nell'ultima dalla tribuna ad osservarli c’erano McTominay, Gilmour e Folorunsho, il terzetto che adesso va a comporre e a completare un settore nel quale Conte può sbizzarrirsi: "Ma con gli scozzesi, a sorridere, ci sarà anche Michael Folorunsho, che ha trascorso un’estate insostenibile, dallo stress della cessione all’Atalanta alla frizione interna che l’ha portato per un periodo fuori rosa: ma quella era un’altra epoca, persino un altro Napoli. Come passa il tempo...", scrive il quotidiano.