Gazzetta - Conte, il Napoli propone un contratto vincolato alla Champions: i dettagli

Questa, secondo quanto si legge sull'edizione odierna della GAzzetta dello Sport, la soluzione che il Napoli sta valutando per portare in panchina il tecnico

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Un contratto vincolato alla qualificazione in Champions per Antonio Conte. Questa, secondo quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la soluzione che il Napoli sta valutando per portare in panchina il tecnico, tutelandosi però sul piano finanziario in caso di mancata qualificazione alla Champions League (ed ai relativi introiti che ne derivano).

"E quindi l’idea sarebbe quella di offrire all’ex tecnico del Tottenham un accordo triennale ma vincolato alla qualificazione all’Europa più nobile, con una base fissa molto più bassa rispetto alla richiesta (circa 6 milioni) e bonus corposi a obiettivo centrato. E, in caso di mancata Champions, il Napoli vorrebbe inserire una clausola di separazione a fronte di liquidazione già stabilita. Insomma, tanti – troppi – paletti che diventano anche difficili da proporre a un allenatore così importante e vincente, che aspetta soltanto un progetto forte per ritornare in sella".