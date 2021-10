Gazzetta critica CR7 autore del gol-vittoria: "Penoso, gli anni passano!"

Cristiano Ronaldo, oggi al Manchester United, ha segnato il gol decisivo contro l'Atalanta. Non è bastato per una prova opaca, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport gli mette 6 in pagella ma il giudizio della sua prova è a sorpresa molto negativo, come non accadeva negli anni juventini: "Partita ai limiti del penoso per l'ex juventino fino al gol finale. Una volta per tutte va ribadito: gli anni passano anche per lui".