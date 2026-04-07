Giovane utile, Alisson al top! Gazzetta: Conte benedice il mercato di gennaio

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Il Napoli batte il Milan e vola al secondo posto in classifica grazie alla rete di Politano, entrato dalla panchina come l'altro uomo decisivo, Alisson Santos. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola commenta così: "Sorrisi. E voglia di ballare. Samba ovviamente, perché alla fine è una vittoria che ha anche il sapore del Brasile. Per Giovane, che ha sofferto ma si è dannato, catapultato a sorpresa dentro una contesa che per il club valeva milioni di euro e per la Serie A un briciolo di suspence in più in chiave scudetto. E poi per Alisson Santos, ancora una volta straordinario nel suo modo unico di saper spaccare le partite. Antonio Conte benedice il mercato, mentre contro la sfortuna evidentemente non ha ancora trovato un antidoto. Forse servirebbe una benedizione, chissà.

Col Milan si è ritrovato senza Hojlund ma ha incassato ed è andato oltre. E ha effettuato il sorpasso al secondo posto, giusto per rimanere in linea con la sua storia da vincente, che in Serie A lo vede sempre o con lo scudetto sul petto o al massimo secondo. Conte adesso sembra aver cambiato faccia, oltre che la marcia. Restano tanti giocatori fuori, ma l’emergenza pesante è alle spalle e le cinque vittorie di fila danno merito al suo lavoro".