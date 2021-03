Gazzetta - Doppia ipotesi per l'allenatore: altri due nomi oltre a Juric, in ballo 40mln

Doppia ipotesi per il Napoli in vista del futuro. In ballo il nome del nuovo allenatore. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Uno riguarda l’eventuale partecipazione alla prossima Champions League, che andrebbe a ingrossare le casse sociali di almeno 40 milioni. Ben altro discorso, invece, se il napoli dovesse partecipare alla Europa League. In quel caso, la conduzione tecnica potrebbe essere affidata ad un allenatore emergente. Tra questi, oltre a Juric, rientrano pure Italiano e De Zerbi".