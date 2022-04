Gazzetta e la solita intervista sulla monetina, Porrini: "Napoli vinse con antisportività"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Atalanta Sergio Porrini è tornato come al solito sulla monetina di Alemao a Bergamo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Atalanta Sergio Porrini è tornato come al solito sulla monetina di Alemao a Bergamo: "Mancava meno di un quarto d’ora, eravamo 0-0 e c’era un corner. Dalla curva Nord cominciò a piovere di tutto e Alemao venne centrato in testa da una moneta da 100 lire. Si rialzò in fretta e voleva proseguire, ma poi intervenne lo staff medico del Napoli, che gli consigliò di accasciarsi di nuovo e chiedere il cambio. In effetti, Alemao poco dopo venne sostituito, anche se stava bene. Fu un brutto gesto dei tifosi, anche perché il lancio continuò pure dopo, e allo stesso tempo un comportamento poco professionale e direi antisportivo dei soccorritori azzurri. A quel punto sapevamo che avremmo perso a tavolino. Scudetto? Senza quell’episodio, credo che avrebbe vinto il Milan".