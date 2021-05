Gazzetta e la tiratina a Osimhen: "Troppo impulsivo, con un giallo salterebbe la Fiorentina"

La squadra ha dimostrato di essere in salute e ha in Osimhen il suo punto di riferimento. Si celebra l'impatto dell'attaccante sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ricorda però come certi atteggiamenti in campo andrebbero evitati: "Il momento è tutto suo, Napoli lo ha già adottato, ha trovato in lui il nuovo idolo. Qualcosa, comunque, dovrà migliorare sul piano caratteriale. Spesso è fin troppo impulsivo nelle proteste e nelle reazioni, tanto che ha già raggiunto quattro ammonizioni e, dunque, è diffidato.

Domani sera, dovrà stare attento a non subire il giallo, altrimenti sarà costretto a saltare la trasferta di Firenze, in programma domenica. E in queste ultime tre giornate Gattuso non potrà mai fare a meno del suo trascinatore".