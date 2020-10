Gazzetta - Gattuso, lavoro maniacale: tutto il gruppo si sente partecipe del progetto

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport stende gli elogi per Rino Gattuso, elemento di spicco per il percorso del Napoli e la partenza di positiva in questa stagione: "Resta predominante, in ogni modo, la figura dell’allenatore che, attraverso una dedizione quasi maniacale, è riuscito a infondere tra i suoi giocatori quella fiducia che fa sentire tutti partecipi, ma non solo a chiacchiere, al suo lavoro".