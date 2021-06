Gazzetta - Gattuso si arrabbia con chi dice che ha tradito Napoli: il motivo delle critiche ad ADL

"Gattuso si arrabbia con chi commenta che già fosse d’accordo col club di Commisso “tradendo” il rapporto col Napoli". A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che svela il pensiero di Rino Gattuso e smentisce l'ipotesi che Ringhio fosse arrabbiato con Aurelio De Laurentiis per aver contattato altri allenatori durante la sua esperienza napoletana:

"Rino ha spesso ribadito ai suoi collaboratori che le critiche rivolte a De Laurentiis non erano dovute al fatto che il presidente avesse contattato altri tecnici, ma perché far trapelare di tutto contro il proprio allenatore in carica - soprattutto sul piano personale - era destabilizzante e dannoso per i risultati dello stesso club".