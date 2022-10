Gazzetta guarda alla Champions: "Se non ora, quando? Adesso è solo questione di classifica"

Fabio Licari ha commentato in un fondo per La Gazzetta dello Sport la situazione in alta classifica dopo l'ultima giornata di Serie A

Fabio Licari ha commentato in un fondo per La Gazzetta dello Sport la situazione in alta classifica dopo l'ultima giornata di Serie A ma con una riflessione che guarda soprattutto all'Europa: "Per il Napoli che non perde un colpo è soltanto questione (non secondaria) di classifica. L’Inter si ritrova un match-point impensabile neanche un mese fa. Il Milan deve adeguare i suoi standard europei a quelli italiani. La Juve affronta la più disperata delle missioni: ma proprio nella disperazione Allegri ha spesso trovato la forza di reagire. Almeno tre italiane con vista sugli ottavi: non sarebbe un record, ma comunque un risultato dai significati incoraggianti nella Champions che sta bocciando le spagnole e sembra deludere tedesche e francesi. L’onda lunga del Covid non s’è esaurita, il Mondiale a metà strada ha aggiunto incertezza, e non si conoscono le conseguenze nel 2023 del calendario ribaltato. Se non ora, quando?".