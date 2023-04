Gazzetta - Il Napoli aspetterà Osimhen fino a martedì: ultimi esami alla vigilia

C'è un Napoli con Victor Osimhen e un Napoli senza Victor Osimhen. Per questo Luciano Spalletti lo attenderà fino a martedì

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un Napoli con Victor Osimhen e un Napoli senza Victor Osimhen. Per questo Luciano Spalletti lo attenderà fino a martedì, giorno di vigilia di Milan-Napoli. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport: "Tornando a Osimhen la sua presenza dà al Napoli un differente impatto, considerando non solo la sua efficacia sotto porta, ma anche la capacità di guidare l’aggressione alta della squadra e quella di saper sfruttare la profondità in campo aperto. Martedì mattina il Napoli farà gli esami e poi si deciderà se far partire per Milano il nigeriano o meno".