Gazzetta - Il Napoli ha risentito dell'assenza di Kim: il ritorno del centrale ha rassicurato tutti

Il Napoli ha subito 10 gol nelle 4 amichevoli disputate, ma ci sono diversi alibi. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Giusto non cercare alibi, ma se mancano sei giocatori, tutti potenziali titolari, diventa normale che in campo la squadra ne risenta. E non c’è dubbio che rivedere il faccione sorridente di Kim Minjae in allenamento a Castel Volturno, diventa rassicurante per tutti. Il sudcoreano ha mostrato grande leadership dentro e fuori dal campo. La sua presentazione in ritiro, trascinando tutti a cantare il Gangnam style, stupì tutti per l’empatia".