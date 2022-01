Gazzetta - Il Napoli saluta Insigne: fasce nuove con Elmas e Lozano

Insigne saluta, in estate va a Toronto, intanto si studiano varie soluzioni per il futuro. Oltre al mercato, quelle interne riguardano Lozano ed Elmas. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Schierare contemporaneamente da esterni Lozano ed Elmas - senza dimenticare Politano e Ounas - consente a Spalletti di poter invertire senza grandi problemi i due, e attaccare comunque l’area avversaria in maniera più efficace e penetrante. Entrambi hanno la capacità di venire incontro al portatore di palla per le triangolazioni, ma anche lo spunto per cercare la profondità".