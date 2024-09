Gazzetta - Il rinnovo per allontanare le big: Kvara è più vicino al Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha il contratto in scadenza nel 2027, non prestissimo, ma il rinnovo è necessario per un motivo: l'ingaggio. L'esterno offensivo georgiano guadagna ancora troppo poco, ha ancora lo stesso contratto di quando non aveva vinto lo Scudetto da MVP ed era stato il miglior giovane della Champions League.

A che punto è la trattativa per il prolungamento? Secondo La Gazzetta dello Sport, i negoziati con Mamuka Jugeli, agente del ragazzo, sono partiti e le parti si stanno avvicinando. Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis vogliono rinnovargli il contratto per allontanare l'ombra delle big europee.