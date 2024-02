Gazzetta incredula: "Perché fuori Simeone? Non poteva coesistere con Raspadori?"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la prova opaca del Napoli sul campo del Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la prova opaca del Napoli sul campo del Milan: "Kvara dal centro deve spremersi su tutto il fronte, senza però i riferimenti della scorsa stagione, e la corsa è sprecata.

Troppi compagni deludono: Ostigard, Anguissa, Zielinski, Simeone che quasi scheggia il palo ma non ha più l’attimo del gol fuggente. Mazzarri le prova tutte, trasformando il match in una partita a scacchi. Prima dentro Politano per Ostigard (4-3-3), e qualcosa si muove. Poi Raspadori per Simeone, e non si capisce perché non far convivere i due in un 4-2-3-1 che arriva nel finale con Lindstroem e Kvara riportato al centro".