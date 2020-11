Gazzetta - Insigne titolare col Rijeka, ma Gattuso lo preserverà anche per il Bologna

Lorenzo Insigne rappresenta un elemento decisamente importante nelle gerarchie di Rino Gattuso. Il capitano azzurro spinge per giocare, ed il tecnico potrebbe accontentarlo già contro il Rijeka, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport: "Il giocatore si è allenato insieme ai compagni e sarà nell’elenco dei convocati che, oggi pomeriggio, partiranno per la Croazia. L’intenzione è di farlo giocare dal primo minuto, magari assicurarsi il risultato e poi risparmiargli qualcosa anche perché domenica il Napoli è atteso dalla trasferta di Bologna e Gattuso non vuole più cedere punti pesanti in campionato, così com’è avvenuto contro il Sassuolo".