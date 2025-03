Gazzetta - Inter, che nervosismo! Visto questo gesto di Inzaghi?

vedi letture

Un'Inter nervosa, inferiore al Napoli nel match di ieri al Maradona. E il malcontento è stato evidente anche da un gesto di Simone Inzaghi, sottolineato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna: “Inzaghi, a palla ferma, entra in campo, raduna la squadra e s’inventa un colino break invernale, ovviamente ammonito da Doveri.

E’ la fotografia del nervosismo dell’Inter, nell’emergenza diventa confusione nella testa della squadra. I cambi di Conte invece fruttano e Billing The Kid, a 8’ dal suo ingresso, spara il colpo giusto: 1-1 al 42’. Il Maradona esulta come se avesse vinto. Ma, in fondo, non ha tutti i torti”.