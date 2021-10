Gazzetta - Italia, Mancini può scegliere Insigne falso nueve per la Spagna

La Gazzetta dello Sport dedica ovviamente spazio all'Italia che stasera affronterà la Spagna. Il quotidiano analizza le scelte di Mancini e parte dalla più complicata ovvero quella per il ruolo del centravanti. Il ct sceglie Insigne falso nueve e Chiesa, ma in corsa ci sono anche Kean e Raspadori, con Lorenzo Pellegrini in più.

In palio c'è la finale di domenica e l'obiettivo è quello di approdarci senza soffrire come successo all'Europeo dove la Roja ci impose il 71% di possesso palla. I dati non mentono: oggi in Serie A si segna più che in Liga ed il nostro modo di giocare è cambiato.