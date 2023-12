Gazzetta - Kvara, che contraddizione: utile come Osimhen, ma guadagna 10 volte meno

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di una contraddizione nello spogliatoio del Napoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di una contraddizione nello spogliatoio del Napoli.

Osimhen, con un ingaggio da 10 milioni di euro all’anno più bonus, guadagna in pratica dieci volte quanto percepito da Khvicha Kvaratskhelia, fermo a 1,5. Non è soltanto una questione di vil denaro, ma soprattutto di considerazione. A voler ripartire i meriti e le responsabilità tecniche nel Napoli, risultano analoghe tra i due calciatori. In modi diversi sono i trascinatori della squadra, imprescindibili, i migliori.