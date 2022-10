Gazzetta - La forza del Napoli: tutti diventano fenomeni e nessuno è indispensabile

Il Napoli fa cinque su cinque in Champions League, ottiene la dodicesima vittoria di fila e La Gazzetta dello Sport tesse le lodi di Luciano Spalletti

Il Napoli fa cinque su cinque in Champions League, ottiene la dodicesima vittoria di fila e La Gazzetta dello Sport tesse le lodi di Luciano Spalletti: "La partita contro i Rangers ha ribadito quanto sia straordinaria la squadra azzurra, capace ogni volta di vincere e divertire. Ma l’aspetto davvero impressionante è che lì, in quel meccanismo che produce spettacolo e risultati, tutti diventano fenomeni e nessuno è – o pare – indispensabile. Osimhen segna la rete decisiva con la Roma? Ebbene, in Champions giocano gli altri due centravanti, Simeone e Raspadori, che si cercano, si trovano e fanno gol. Kvaratskhelia è il miglior calciatore del campionato? Se si riposa, il Napoli funziona comunque a meraviglia".