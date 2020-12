Gazzetta - Maradona, è guerra per l'eredità: ci sono 5 mogli ed 11 figli

La Gazzetta dello Sport si focalizza sul caso relativo alla guerra che si prefigura per l'eredità di Diego Armando Maradona: "Cinque mogli e 11 figli". Già arrivata la prima questione legale urgente, un certo Santiago Lara ha richiesto la riesumazione del corpo del Pibe de Oro per fare gli esami del dna. Ieri Lara ha ottenuto la prima vittoria, gli hanno confermato che esiste già un ordine per evitare la possibile cremazione del corpo dell'ex giocatore. Ci sono poi le battaglie intestine per l'eredità di una fortuna superiore ai 50 milioni di dollari. Va considerata pure la richiesta di paternità di una certa Magali Gil e in più i 4 possibili eredi a Cuba.