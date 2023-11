Gazzetta - Mazzarri accolto come un Messia dai tifosi, ieri confronto con tre big dello spogliatoio

Sulla Gazzetta dello Sport si parla del tecnico e delle sue prime mosse da nuovo allenatore azzurro:

© foto di SSCNAPOLI

Walter Mazzarri crede fortemente nelle potenzialità del Napoli. Sulla Gazzetta dello Sport si parla del tecnico e delle sue prime mosse da nuovo allenatore azzurro: "Adesso tocca a Walter, accolto dai tifosi del Napoli come un Messia per quanto di buono ha saputo fare in passato. Le aspettative sono alte, ma Mazzarri crede fortemente nel suo lavoro, nella sua capacità di entrare in empatia con i giocatori e nella qualità di una squadra sulla carta ancora da scudetto, nonostante una classifica che la vede già a dieci punti dalla capolista.

Il tecnico ha avuto modo di confrontarsi con Osimhen e Kvara, ieri anche con capitan Di Lorenzo, il leader silenzioso che ha scelto Napoli a vita. Con fiducia e gratitudine".