Gazzetta - Mertens è riuscito a mettersi in una una situazione di vantaggio sul rinnovo

Una visita di cortesia del presidente Aurelio De Laurentiis al martedì, le sue dichiarazioni di apertura per il rinnovo di contratto a Dries Mertens al mercoledì, e l’accordo sembra fatto. L'argomento del rinnovo di Dries Mertens tiene banco sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ma non è ancora così e per arrivare alla firma serviranno ancora dei passaggi importanti da entrambe le parti, e non dovrebbe essere una questione economica. O almeno non solo.

C’è da notare che ancora una volta l’attaccante belga, il più grande goleador di tutti i tempi in azzurro, è riuscito a mettersi in una situazione di vantaggio sull’aspetto contrattuale, com’era già capitato nel 2020. Anche allora, in piena pandemia, sembrava che Ciro stesse per finire all’Inter invece seppe aspettare e quando il Napoli decise di rinnovare per altri due anni strappò un ingaggio da quasi 5 milioni netti, con una opzione sulla prossima stagione alle stesse cifre, che il club ora vorrebbe sì esercitare ma con un ingaggio più che dimezzato.