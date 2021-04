Gazzetta: "Miastenia, morte sorella e altre porcherie. ADL non ha mai difeso Gattuso e l'ha umiliato"

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso si è deteriorato nei mesi scorsi e lo strappo sarà impossibile da ricucire. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport, che con il fondo del vice-direttore Andrea Di Caro si schiera dalla parte dell'allenatore calabrese e contro il presidente azzurro per quanto accaduto tra dicembre, gennaio e febbraio:

"Quello che manca da almeno 2 mesi, da quando cioè è stato imposto un anacronistico silenzio stampa che impedisce alla squadra ma soprattutto a Rino di dire la sua e di difendersi: come aveva fatto durante la stagione davanti ad attacchi, maldicenze e meschine supposizioni circolate in città senza che il club, stranamente, prendesse mai le sue difese. Come quando, a causa di una temporanea miastenia oculare, era stato presentato come inabile a lavorare o era stata tirata in ballo addirittura la morte della sorella. Porcherie. Si può cambiare tecnico, esonerandolo, ma non umiliarne la figura sperando magari che si dimetta".