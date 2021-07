Gazzetta - Napoli gelato dalla richiesta del Sassuolo per Boga

Il Sassuolo sul mercato inizia a muovere concreti passi in avanti per due suoi obiettivi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani è previsto un incontro tra i neroverdi e lo Spezia per Erlic, sul quale gli emiliani hanno il 50% sulla rivendita e di fatto può riportarlo in Emilia con 3,5 milioni di euro. Un altro tassello potrebbe essere rappresentato da Matheus Henrique, ma il calciatore del Gremio è valutato 15 milioni di euro ed il Sassuolo deve decidere se far entrare nel vivo l'interesse o meno. Sul fronte cessioni, Boga vorrebbe partire, ma Atalanta e Napoli, eventuali pretendenti, sono state gelate dalla richiesta dei neroverdi di 40 milioni di euro.