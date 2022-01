Gazzetta - Napoli vuole dare subito Olivera a Spalletti: tentativo col Getafe

Giuntoli si sta muovendo su più fronti per gli innesti che si renderanno necessari sin dalla prossima estate. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Partendo dal ruolo di terzino sinistro, per avere un’alternativa a Mario Rui visto che Ghoulam ha il contratto in scadenza a giugno senza spiragli di rinnovo. È stato bloccato Mathias Olivera del Getafe per la prossima stagione. Il Napoli sta però provando ad anticipare l’operazione. Per mettere subito a disposizione di Spalletti il 24enne uruguaiano.

Il presidente del Getafe frena

Angel Torres, presidente del Getafe, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano è un obiettivo di mercato del Napoli e a questo proposito il numero uno del club spagnolo dichiara: “La trattativa con il Napoli per Oliveira al momento non c’è. Non sento il club azzurro dall’anno scorso. Il calciatore non partirà a gennaio, in questa sessione stiamo lavorando per acquistare calciatori, non per venderli. Di questa presunta trattativa ne parla soprattutto la stampa e non so bene il perché. Ribadisco, il Napoli l’ho sentito l’ultima volta l’anno scorso, poi più nulla”.