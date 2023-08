Gazzetta - Natan in panchina a Frosinone: i motivi della scelta di Garcia

Sulla Gazzetta dello Sport si scrive di Natan e della possibilità che possa partire dalla panchina nel match d'esordio a Frosinone.

"L’allenatore ha visto ancora troppo poco e dunque gli preferisce il connazionale più esperto, considerando anche che Ostigard è indietro nelle gerarchie rispetto all’ex difensore dell’Inter". Sulla Gazzetta dello Sport si scrive di Natan e della possibilità che possa partire dalla panchina nel match d'esordio a Frosinone.

"L’acquisto di Natan è stato ufficializzato esattamente una settimana fa, quindi ha partecipato soltanto alla seconda metà del ritiro di Castel di Sangro. Un’esperienza iniziata, peraltro, con il duro scontro di gioco con Osimhen che ha spaventato tifosi e staff tecnico. Successe anche a Kim di infortunare il nigeriano al primo giorno da giocatore del Napoli, chi è scaramantico ci avrà visto senz’altro un buon segno premonitore. Non è abbastanza in ogni caso, per il tecnico azzurro, che non vuole assolutamente correre il rischio di partire male in campionato, specialmente contro un avversario i cui valori – in quanto neopromossa – dovrebbero essere alla portata del suo Napoli".