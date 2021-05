Gazzetta ora boccia Gattuso: "Si lascia alle spalle un mezzo fallimento"

"La Champions era stato l’obiettivo da lui stesso dichiarato nella scorsa estate e non averlo centrato rende nullo o quasi tutto quanto di buono ha fatto negli ultimi tre mesi". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ora si accoda alle critiche al tecnico uscente: "Il Napoli non ha saputo gestire la tensione pur avendo esperienza per ragionare e avere equilibrio, dimostrando un carattere fragile. Da oggi, Gattuso vivrà una nuova vita, che non sarà fatta più di Napoli, delle bellezze di Posillipo e dei 120 chilometri al giorno per andare e tornare da Castel Volturno.

Oggi, il presidente festeggia il compleanno, si sarebbe aspettato che la squadra gli regalasse un assegno europeo da 50 milioni di euro. Gli resterà soltanto l’amarezza per una stagione gettata alle ortiche, con errori commessi sul piano societario e tecnico. I