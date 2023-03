Gazzetta - Ormai nessuno più mette in dubbio il titolo del Napoli: quanti punti mancano

Il Napoli è ad un passo, forse anche qualcosa in meno, dalla conquista del terzo Scudetto. Ormai nessuno più lo mette in dubbio, scrive La Gazzetta.

Il Napoli è ad un passo, forse anche qualcosa in meno, dalla conquista del terzo Scudetto. Ormai nessuno più lo mette in dubbio, scrive La Gazzetta dello Sport: "Quello che sta vivendo Napoli in queste ultime settimane non si può spiegare sino in fondo. Più che un conto alla rovescia, è una festa che sta lievitando lentamente ma sempre più fragorosamente. Del resto nessuno mette più in dubbio la conquista del titolo, per manifesta superiorità della squadra azzurra. Anche se logicamente Spalletti vuole sempre tenere alta la concentrazione dei suoi e fa bene, visto che servono ancora 15 punti dei 33 ancora disponibili.